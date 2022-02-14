الصحة تكشف 6 أسباب للإصابة بالصرع الثانوي
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت وزارة الصحة والسكان، أسباب الصرع الثانوي أو (العرضي).
ونشرت وزارة الصحة "إنفوجرافيك "على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسباب الصرع والتي جاءت كالتالي:
1- أضرار الدماغ الناجمة عن الإصابات قبل الولادة أو في الفترة المحيطة بالولادة (مثل نقص الأكسجين أو الرضخ أثناء الولادة أو انخفاض الوزن عند الميلاد).
2- الاعتلالات الوراثية المصحوبة بتشوهات الدماغ.
3- إصابات الرأس الوخيمة.
4- السكتات الدماغية التي تحد من تدفق الأكسجين إلى الدماغ.
5- حالات العدوى التي تصيب الدماغ مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ.
6- بعض المتلازمات الجينية.
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