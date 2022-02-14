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الصحة تكشف 6 أسباب للإصابة بالصرع الثانوي

08:28 م الإثنين 14 فبراير 2022
الصحة تكشف 6 أسباب للإصابة بالصرع الثانوي

وزارة الصحة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت وزارة الصحة والسكان، أسباب الصرع الثانوي أو (العرضي).

ونشرت وزارة الصحة "إنفوجرافيك "على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسباب الصرع والتي جاءت كالتالي:

1- أضرار الدماغ الناجمة عن الإصابات قبل الولادة أو في الفترة المحيطة بالولادة (مثل نقص الأكسجين أو الرضخ أثناء الولادة أو انخفاض الوزن عند الميلاد).

2- الاعتلالات الوراثية المصحوبة بتشوهات الدماغ.

3- إصابات الرأس الوخيمة.

4- السكتات الدماغية التي تحد من تدفق الأكسجين إلى الدماغ.

5- حالات العدوى التي تصيب الدماغ مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ.

6- بعض المتلازمات الجينية.

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