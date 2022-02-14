بسمة وهبة تعلن عودتها إلى الشاشة بعد تعافيها من كورونا
(مصراوي):
تعود الإعلامية بسمة وهبة للظهور على شاشة قناة المحور بعد غيابها الفترة الماضية بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون.
ونشرت الإعلامية بسمة وهبة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظرونا الليلة الـ8 مساء.. ع الهـواء مباشرة مع أهم وأخر الأخبار والملفات التي تهمك كمواطن لحظة بلحظة.. (صـوتك هيـوصل) مع بسمة وهبة تابعونا في برنامج 90 دقيقة ع قناة المحور".
وكانت وهبة أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمتحور فيروس كورونا، قائلة إن الأعراض صعبة للغاية ولا تحتمل.
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