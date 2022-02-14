أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

بسمة وهبة تعلن عودتها إلى الشاشة بعد تعافيها من كورونا

07:22 م الإثنين 14 فبراير 2022
بسمة وهبة تعلن عودتها إلى الشاشة بعد تعافيها من كورونا

بسمة وهبة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

تعود الإعلامية بسمة وهبة للظهور على شاشة قناة المحور بعد غيابها الفترة الماضية بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون.

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظرونا الليلة الـ8 مساء.. ع الهـواء مباشرة مع أهم وأخر الأخبار والملفات التي تهمك كمواطن لحظة بلحظة.. (صـوتك هيـوصل) مع بسمة وهبة تابعونا في برنامج 90 دقيقة ع قناة المحور".

وكانت وهبة أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمتحور فيروس كورونا، قائلة إن الأعراض صعبة للغاية ولا تحتمل.

33

بسمة وهبة فيروس كورونا 90 دقيقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • "متلازمة كورونا" تصيب "الفالنتاين" للعام الثاني.. و"رمضان" يقلص موسم تجارته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا