طقس 4 أيام: استقرار الأحوال الجوية.. وظاهرة وحيدة مؤثرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، تفاصيل حالة الطقس من الثلاثاء 15 فبراير وحتى الجمعة 18 فبراير، وأسباب حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وقالت منار، إن البلاد تشهد استقرارًا في حالة الطقس، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 15 و20 درجة خلال فترات النهار، وبين 10 و11 درجة خلال ساعات الليل.

وأوضحت منار، أن الطقس خلال فترة النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، مائل للدفء شمال الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، على أن تنخفض درجة الحرارة ليلا بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية.

وأوضحت أن سبب حالة الاستقرار الحالية، ترجع إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، يعمل على حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، بجانب الإرتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

واشارت منار، إلى ظهور الشبورة المائية بشكل مكثف على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى الساعة الـ8 صباحًا.

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، على أن تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وعن حركة الرياح الملاحة البحرية، توقعت منار، نشاط للرياح في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، لكنها ضعيفة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 10 لـ20 درجة، والسواحل الشمالية بين 10 لـ18 درجة، وجنوب سيناء بين 14 لـ24 درجة، وشمال الصعيد بين 7 لـ21 درجة، وجنوب الصعيد بين 10 لـ26 درجة مئوية.