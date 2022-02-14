أسعار الذهب.. التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب في الساعات الأخيرة بسبب أزمة أوكرانيا مع روسيا.

وأضاف فرج، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن الأزمة ضغطت على أسعار الذهب بشدة؛ تخوفًا من نشوء حرب، بالإضافة إلى الضغوط الشديدة التي يتعرض إليها المعدن الأصفر؛ بسبب التضخم العالمي وعدم إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة حتى الآن.

وأكد ناجي أن الذهب لا يزال مخزن القيمة بالنسبة إلى المصريين كونه استثمارًا ناجحًا؛ وهو من الأوعية الادخارية التي جربها المصريون منذ الستينيات واستمر حتى الآن.

وهبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بشكل طفيف مع منتصف التعاملات، وتراجع الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب تراجع المعدن بالبورصات العالمية، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 540 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 811 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 927 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6488 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1856 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.15%، في الساعة 12:50 ظهرًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.