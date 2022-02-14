الآثار تعلن الفائزين في مسابقة ''أعرف بلدك''

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بمسابقة "أعرف بلدك" والتي نظمتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 وزائري جناح الوزارة المشارك بالمعرض، في إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

وأوضحت آيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم إجراء قرعة لأسماء المشاركين في المسابقة والتي أسفرت عن فوز 30 مشاركًا برحلة سياحية إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 26 يناير الماضي وحتى 7 فبراير الجاري تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، بجناح يقع فى الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس إلى جانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، بالإضافة إلى عرض للمستنسخات والنماذج الأثرية، كما ضم الجناح عددا من الشاشات لعرض الأفلام الترويجية التي نقذتها وأصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، هذا بالاضافة إلى عرضها على جميع شاشات العرض الرئيسية الموجودة داخل المعرض.