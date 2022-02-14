"صناعة الشيوخ" تستكمل مناقشة مقترح إنشاء مركز لوجستي لصناعة الحاويات بالموانئ

كتب- نشأت علي:

استكملت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة في مجلس الشيوخ، مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات، وممثل وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب لجنة الصناعة بالمجلس، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أن دول العالم يشهد تصاعد في أزمة "سلاسل التوريد العالمية" ونقص الحاويات، الأمر الذي كشف أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على العالم والاقتصاد العالمي.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرًا لموقعها الفريد، والذي يتيح إقامة هذه الصناعة المهمة التي تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.

ورأت اللجنة، ضرورة استمرار المناقشات حول هذا المقترح المهم، وأوصت الجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها، بضرورة تقديم كافة البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات، في الاجتماعات المقبلة، للوقوف على واقع ومستقبل هذا الصناعات في مصر.