عيد الحب.. "مصر للطيران" تحتفل مع المسافرين وتطرح تخفيضات على تذاكر السفر

كتب- محمد عبيد:

احتفلت شركة "مصر للطيران" مع المسافرين من مبنيي الركاب ٢ و٣ بمطار القاهرة الدولي بمناسبة "عيد الحب"، الذي يوافق ١٤ فبراير من كل عام، وتم توزيع الورود والهدايا التذكارية على المسافرين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللافتة الطيبة من الشركة .

وطرحت الشركة تخفيضًا قدره 25% على معظم رحلاتها الدولية من وإلى مصر، تزامنًا مع إجازات نصف العام الدراسي وبمناسبة "عيد الحب"؛ للسفر من وإلى مصر، وتخفيضًا قدره 35% على شبكة خطوطها الدولية للمسافرين -عبر القاهرة- عند شراء التذاكر اعتبارًا من أول فبراير حتى نهاية الشهر، على أن يكون السفر من 1 فبراير حتى 31 مارس المقبل، ورحلات العودة حتى 14 أبريل المقبل .

واحتفلت شركة "مصر للطيران للأسواق الحرة" مع الركاب بتقديم هدايا وتخفيضات على منتجات الأسواق الحرة للمسافرين من مطار القاهرة والمطارات المصرية، وطرح قطاع الكرنك للسياحة بشركة الخطوط الجوية برامج ترفيهية متنوعة، شاملة الطيران والإقامة ودون؛ وذلك لزيارة عدد من المدن السياحية داخل مصر وخارجها .