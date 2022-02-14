الحكومة: 253 مليون راكب بالسكة الحديد خلال عام 2020- 2021

كتب- محمد غايات:

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وفيما يتعلق بتطوير الطرق والكباري، فقد شهد المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم طرق جديدة ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق بإجمالي تكلفة 295 مليار جنيه، مع الانتهاء من إنشاء 5500 كم من الطرق الجديدة، والانتهاء من تطوير ما يقرب من 7 آلاف كم من الطرق، والتخطيط لإنشاء 22محوراً على النيل بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا على مستوى الجمهورية تستوعب 5 ملايين حاوية سنوياً، بهدف زيادة حركة تداول البضائع والحاويات ومنع تكدسها بالموانئ البحرية ومنها وإليها باستخدام النقل متعدد الوسائط، وزيادة عدد ركاب الموانئ البرية ليصل إلى حوالي 5.3 مليون راكب، كما أنه يتم إنشاء خطوط جديدة للأنفاق والجر الكهربي بإجمالي 350 كم وتكلفة 477 مليار جنيه، وإضافة 11.5 كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب تطوير وزيادة عربات البضائع بالتعاقد على عدد 1215 عربة بضاعة جديدة وصل منها 131 عربة بهدف زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 13 مليون طن خلال عام 2024، كما وصل عدد ركاب السكك الحديدية إلى 786.2 مليون راكب منهم 253.1 مليون خلال العام المالي 2020/2021، وزيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى وصول 600 عربة سكة حديد جديدة، وتطوير 212 مزلقاناً بنظام تحكم أوتوماتيكي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وتمت الإشارة إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل عبر إنشاء شبكة لوسائل "النقل الأخضر" النظيف الصديق للبيئة والذي يختصر الوقت والطاقة، بهدف خدمة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أضاف التقرير أنه يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يشمل إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال حوالي 1825 كم على مستوى الجمهورية، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع المونوريل الذي يصل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، وكذلك جار تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد ١٣ محطة.