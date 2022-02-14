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الحكومة: 78.5 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية خلال 3 سنوات

04:18 م الإثنين 14 فبراير 2022
الحكومة: 78.5 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية خلال 3 سنوات

أحد المشروعات لتطوير العشوئيات

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كتب- محمد غايات:

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة في إطار ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من الزيادة السكانية، فقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج "2 كفاية" في يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لديها 3 أطفال أو أقل في 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات.

وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، فقد وجهت الحكومة استثمارات بنحو 78.5 مليار جنيه، لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، بما يشمل تنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء، و2448.5 كم أطوال شبكات طرق، و2692.3 كم أطوال شبكات صرف، و 2303.6 كم أطوال شبكات مياه، و410 مباني خدمات، كما تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 142.4 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، ومنها مدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وغرب قنا، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة.​

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