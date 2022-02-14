الحكومة: 3.8 مليون أسرة تحصل على دعم نقدي

كتب- محمد غايات:

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وتناول التقرير جهود برنامج التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي الذي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية، والذين هم عرضة لأي تأثيرات سلبية جراء التغيرات الاقتصادية، في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز دورها في حماية تلك الفئات من خلال شبكات الأمان والحماية والرعاية الاجتماعية، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 3.18 مليون أسرة عام 2018، بتكلفة 17.65 مليار جنيه، لتصبح 3.8 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة 20 مليار جنيه عام 2021، كما يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي 1.1 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وفيما يخص برامج الرعاية الاجتماعية، فقد تم تطوير البنية التحتية لعدد 48 مؤسسة رعاية اجتماعية و1020 حضانة قائمة وعدد 236 مؤسسة رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة وتطوير عدد 9 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، فضلاً عن حصول 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يستفيد من البرنامج 422 ألف مستفيد من الأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما بلغ اجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11633 أسرة كافلة لنحو 11825 طفل وطفلة، كما استعرض التقرير جهود توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وتفعيل آليات حماية المستهلك.

وفيما يرتبط أيضاً بهدف "تحسين مستوى معيشة المواطن المصري"، تناول التقرير جهود تنفيذ برنامج معالجة الفجوات التنموية، الذي يستهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، إلى جانب تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار التقرير إلى مشاركة القوات المسلحة في خطط التنمية الشاملة بالدولة في إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية حيث تم تنفيذ 4024 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية ومن بينها: الطرق والكباري والأنفاق، الإسكان، الرعاية الصحية والتعليم، والإمداد بالمياه والصرف الصحي، التنمية الصناعية والأمن الغذائي، كما تم إطلاق مشروع "سيناء في قلب مصر" لتلبية طموحات وآمال أهالي سيناء بتنفيذ 424 مشروعا وتحقيق طفرة نوعية في كافة المجالات.

كما أضاف التقرير أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بلغ حتى العام المالي 2020 / 2021 حوالي 3589 مشروعاً بمحافظتي قنا وسوهاج بإجمالي استثمارات قرابة 9.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 8754 شركة .