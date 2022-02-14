وزيرة الصناعة أمام "الشيوخ": أوقفت استيراد التوك توك من 3 شهور

كتب- مصراوي:

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنها اتخذت قرارًا منذ 3 أشهر لعدم استيراد التوك توك؛ لمعالجة هذه الأزمة الكبرى.



جاء ذلك خلال بيان ألقته جامع أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة.



وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة منعت استيراد التوك توك منذ 3 أشهر كنوع من أنواع مواجهة هذه الظاهرة، منوهةً بأنها تشير إلى أزمات موروثة؛ في إشارة إلى عدد من المشكلات وليس التوك توك فقط.