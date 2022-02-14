عيد الحب| مَن هو فالنتين وما سر ارتباط المناسبة باللون الأحمر؟

كتب- مينا غالى:

يحتفل العالم اليوم بعيد الحب المسمى بـ"الفالنتين"، إلا أن الفالنتين له أصل تاريخي، وكذلك ارتباطه دائمًا باللون الأحمر، وهو ما يستعرضه مصراوي في هذا التقرير:

مَن هو فالنتين؟

تقول ماري يوحنا الأثرية والباحثة في التاريخ القبطي، إن فالنتين هو اسم كاهن مسيحي من روما، ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد الحب العالمي في 14 فبراير، إلى يوم إعدامه، حيث انتصر للحب والمحبين فدفع حياته ثمنًا، حيث قام بتزويج الجنود سرا إيمانا منه برسالة الكنيسة والإنسانية التي لا تمنع اقتران المحبين، ضاربا عرض الحائط بقرار الإمبراطور "كلوديوس" حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، الذي منع الجنود من الزواج حتى لا يشغلهم عن مهامهم الحربية، وذلك بعد أن تعرضت الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت لانتشار "الطاعون"، ما أسفر عن وفاة آلاف شخص يوميا من بينهم الكثير من الجنود.

وأضافت ماري لمصراوي: "كان الاعتقاد السائد أن أفضل المقاتلين هم العزاب، فحظر الإمبراطور، كلوديوس الثاني، الزواج على الجنود. وعقابا له اعتُقل القديس فالنتين وأُرسِل بأمر من الإمبراطور إلى حاكم روما، الذي حاول معه بوعود كثيرة أن يحوله عن ترك المسيحية ولكنه فشل، فأمر بضربه ضربًا مبرحًا ثم قطع رأسه في 14 فبراير حوالي سنة 270 م".

سبب ارتباط اللون الأحمر بعيد الحب

أوضحت ماري يوحنا، أن الأصل في ارتباط عيد الحب باللون الأحمر يرجع إلى قيام الجنود بإلقاء فالنتين بزهور حمراء فرحا بزواجهم وتقديرا لما فعله معهم؛ فاللون الأحمر له دلالته في كل الثقافات حول العالم كالتالي:

لون السعادة، حيث يعتبر اللون الأحمر هو لون السعادة والازدهار في الصين.

محفز للمشاعر، حيث يعتبر اللون الأحمر من الألوان القوية والمحفزة لمشاعر الحب، لذلك فهو اللون الأساسى المرتبط بعيد الحب، خاصة فى الهدايا.

مخفض لضغط الدم: إذ يعتبر اللون الأحمر من الألوان التى تساعد على التخلص من الشعور بالتعب والإرهاق.

بداية حياة زوجية جديدة: ففي معظم البلدان الشرقية مثل الهند والصين، ترتدي العروس الساري الأحمر إيذانًا ببداية حياتها.

يرمز إلى الحب: ارتبط لون الحب ارتباطًا وثيقًا لعلاقته باحمرار الوجه أو اندفاع الدم، فعندما ينجذب شخص إلى شخص آخر، يُقال إن التفاعلات الكيميائية تحدث في الجسم مما يؤدي إلى ضخ القلب بشكل أسرع ويتسبب في تحول الخدين إلى اللون الأحمر الوردي، لذلك عندما يرتدى المحب اللون الأحمر في "الفلانتين".