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التنبؤ بالفيضان يعلن عدم سقوط أمطار خلال ٧٢ ساعة قادمة

01:30 م الإثنين 14 فبراير 2022
التنبؤ بالفيضان يعلن عدم سقوط أمطار خلال ٧٢ ساعة قادمة

الطقس

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كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، خرائط توقعات سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة لمدة ٣ أيام.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٤ فبراير وحتى ١٦ فبراير ٢٠٢٢ إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

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