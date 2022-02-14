"معًا لتعافٍ مستدام".. انطلاق جلسة الأمن المائي للأسبوع العربي للتنمية -صور

عيد الحب.. لأول مرة المتاحف تعرض قطعًا أثرية تعبر عن الحب في الحضارة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - إسلام فاروق:

انطلقت فعاليات جلسة الأمن المائي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، تحت شعار "معًا لتعافٍ مستدام" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور حازم الناصر رئيس منظمة المياه للشرق الأوسط، والدكتور حسن أبو النجا نائب رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه، والدكتور معتز العبادي رئيس مجلس المياه من أجل المتوسط، والدكتور حسين العطفي وزير الري الأسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل، مدير مركز بحوث الصحراء السابق.