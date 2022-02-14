وزيرة الصناعة أمام "الشيوخ": سحبنا كل الأراضي الصناعية غير المستغلة

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كتب- مصراوي:

كشفت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت بسحب كل الأراضي التي تم تخصصها ولم يتم استغلالها من قِبل رجال الأعمال أو المستثمرين الذين لم يقوموا بمشروعات عليها.

جاء ذلك خلال عرض جامع استراتيجية الوزارة في أول حضور لها أمام مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، للرد على طلب مناقشة عامة مقدم من رئيس لجنة الصناعة بالمجلس النائب محمد حلاوة؛ لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وأضافت جامع أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث لا تسمح إطلاقًا لاستمرار الأراضي دون استغلال مِن قِبل مَن خُصصت لهم.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الهدف من ذلك هو إعادة تخصيص هذه الأراضي مرة أخرى؛ لاستغلالها في مشروعات تعود بالنفع على الدولة.

وأوضحت جامع أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة موجودة في الهيئة العامة للصناعة مسؤولة عن تخصيص هذه الأراضي وبشروط ميسرة للغاية.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أكد أن تعميق الصناعة يمثل أساس التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة التي ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال عرض حلاوة تقريرًا بشأن طلب مناقشة عامة مقدم منه لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وقال حلاوة إن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية هو مبدأ وضعه الرئيس السيسي لتعظيم الصناعة في مصر.

وأضاف النائب أنه يريد من الحكومة توضيح سياساتها بشأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وأشارت المذكرة الشارحة لطلب المناقشة العامة إلى تناول وسائل الإعلام المختلفة في الوقت الراهن سعي الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات وزيادتها لتصل إلى مئة مليار دولار.

وأضافت المذكرة أن قطاع الصادرات المصرية يعد إحدى الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات؛ ما يسهم في خفض الدين الخارجي، إلى جانب آثارها الإيجابية غير المباشرة المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصـادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.