وزيرة التجارة أمام "الشيوخ": مد مدة إيجار المجمعات الصناعية إلى 10 سنوات

كتب- نشأت علي:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عددًا من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة جامع بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة، بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية.

وقالت جامع إن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يتعلق بتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية؛ حيث تم مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات بدلًا من خمس سنوات.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة: أيضًا تم منح المصنعين مهلة 6 أشهر، وتصل إلى 9 أشهر معفاة من قيمة الإيجار؛ لاستيفاء إجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية.

وتابعت جامع: كذلك تم إتاحة توسعات في الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية بحد أقصى 8 وحدات بشرط ملاءمة الدراسة الاقتصادية للتوسع.

وكان النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، استعرض طلب المناقشة المقدم منه، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

وقال حلاوة: قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة إلى مصر، مشددًا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية.

وأشار النائب إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة.

وأكد حلاوة أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية؛ لتحقيق هدف الرئيس بالوصول إلى 100 مليار دولار زيادة في الصادرات.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي؛ ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وأكد حلاوة أن اللجنة خلال الفترة الماضية عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكل الجهات المعنية.