جامع أمام "الشيوخ": تشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج المصري

كتب- نشأت علي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: قمنا بتشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري؛ حيث نستهدف تعميق المنتج المحلي، وأن تكون هناك أولوية لطرح تلك المنتجات، وقُمنا بتشكيل أمانة فنية لتجويد المنتج المصري بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأضافت جامع: اللجنة التي قُمنا بتشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع حرص على توطين الصناعة المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار.

وواصلت الوزيرة لنواب "الشيوخ": استهدفنا ترسيخ عناصر محفزة لنمو الصادرات خلال العام الماضي، من خلال كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المرتفعة.

واختتمت بعدها: هدفنا الفترة المقبلة هو التركيز على أسواق تصديرية جديدة؛ حيث بلغ إجمالي المنصرف نحو 20 مليار جنيه على أربع مراحل منذ ديسمبر 2020، بالإضافة إلى التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي والاعتماد على أسواق جديدة في إفريقيا لطرح المنتجات المصرية.