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وزير الإسكان يعتمد تخطيط أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكني جديد

12:02 م الإثنين 14 فبراير 2022
وزير الإسكان يعتمد تخطيط أرض بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكني جديد

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 849 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار: اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الامتداد المستقبلي بمساحة 90.46 فدان بنشاط (سكني - تجاري- إداري- فندقي- ترفيهي) ضمن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النرجس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لجهاز المخابرات العامة (مجلس الدفاع الوطني) والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 527 لسنة 2013.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

عاصم الجزار مشروع سكني القاهرة الجديدة

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