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الملا: ارتفاع صادرات البترول لـ 13 مليار دولار خلال عام 2021

10:29 ص الإثنين 14 فبراير 2022
الملا: ارتفاع صادرات البترول لـ 13 مليار دولار خلال عام 2021

طارق-الملا

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كتب - أحمد جمعة:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن معرض مصر الدولي للبترول سيظل نافذة لصناعة البترول والغاز في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وأوضح الملا أنه تم إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة حتى عام 2035 للوصول إلى المزيج الأمثل لطاقة أكثر استدامة، مشددا على أن السنوات السبع الماضية شهدت انطلاق مشروعات كبرى في كل المجالات شملت مشروعات الطاقة العملاقة.

وذكر الوزير أن صادرات قطاع البترول ارتفعت في عام 2021 إلى 13 مليار دولار، في حين يتم إنفاق 20 مليار جنيه سنويا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.

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