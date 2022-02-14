السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا حول إنجازات قطاع البترول بمعرض "إيجبس 2022"

(مصراوي):

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات قطاع البترول في مصر، وأهمية معرض مصر الدولى.

وأشار الفيلم التسجيلي، إلى أن بعد جائحة كورونا تأثرت جميع الدول وتراجع الطلب على المواد البترولية بسبب توقف الأعمال وغلق الحدود، إلا أن مصر استطاعت المضي قُدمًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموًا اقتصاديًا.

وأوضح الفيلم التسجيلي، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حيث ارتفع معدل إنتاجها بمعدلات غير مسبوقة، وأن مؤتمر "إيجبس 2022 وقمة المناخ القادمة سيجذبان العالم إلى مصر.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن مصر أصبحت الآن لديها الرؤية والبنية التحتية للعب دور محوري في عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

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