"المستشفيات التعليمية" تعقد أول اجتماع بمقرها في العاصمة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

رئيس الهيئة : العاصمة الإدارية حلم تحقق نحو تنمية عمرانية مستدامة طبقا لرؤية وتوجه الدولة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة

عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أول اجتماع لقيادات الهيئة برئاسة الدكتور محمد فوزي السودة، بالمقر الجديد لرئاسة الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة وإيمان سليمان الأمين المساعد للشئون المالية والإدارية، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الهيئة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة ، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير ما يلزم لدعم التحول الرقمى داخل الهيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

كما تفقد الحضور مقر الهيئة ، للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمقر ليتسنى للعاملين بالهيئة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وذلك تمهيدا لنقل موظفى الهيئة إليه ، بشكل تدريجى كفترة انتقالية تجريبية، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.