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السيسي يصافح أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض "إيجبس 2022"

09:55 ص الإثنين 14 فبراير 2022
السيسي يصافح أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض "إيجبس 2022"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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(أ ش أ):

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة بالقاهرة.

ويعد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة إيجبس 2022 معرض مصر الدولي للبترول

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