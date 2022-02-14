السيسي يصافح أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض "إيجبس 2022"

(أ ش أ):

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة بالقاهرة.

ويعد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.