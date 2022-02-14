الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

(مصراوي):

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى المشاركين فور دخوله إلى مقر افتتاح المؤتمر.

ويعد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

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