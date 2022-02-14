بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويقدم مصراوي بثا مباشرًا لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة.