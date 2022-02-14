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بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول

09:50 ص الإثنين 14 فبراير 2022
بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويقدم مصراوي بثا مباشرًا لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض مصر الدولي للبترول الشركات العالمية المنظمات الدولية للبترول

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الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

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