تمويل عقاري بفائدة 3%.. 5 أسباب لحجز شقة في الطرح الجديد للإسكان بالأسعار والشروط

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كتب- محمد عبدالناصر:

"أضخم طرح".. هكذا وصفت وزارة الإسكان الطرح الجديد من شقق متوسطي الدخل دار مصر وسكن مصر وجنة، حيث توجد الوحدات في عدد كبير من المدن الجديدة ويصل عددها لـ7 آلاف وحدة.

وتوجد عدة أسباب جعلت هذا الطرح الأهم في الفترة الأخيرة والذي يحظى باهتمام راغبي الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان وبالتمويل العقاري.

3- تنوع الأسعار:

يوجد تنوع كبير في الأسعار والمدن المطروح بها الوحدات ضمن الـ3 مشروعات، والتي تبدأ من 450 ألف جنيه في مشروع سكن مصر بالمنيا الجديدة وناصر غرب أسيوط، وتصل حتى 850 ألف بالقاهرة الجديدة، وتصل لـ650 ألف في العبور الجديدة.

أما شقق دار مصر يوجد وحدات بـ600 ألف في مدينة السادات، وتصل سعر الوحدة في العاشر من رمضان لـ700 ألف، أما في مدينة الشروق وهي الأغلب تصل لمليون و600 ألف.

وفي شقق جنة وهو المشروع الأغلى تصل الوحدات من مليون جنيه وحتى مليون و800 ألف، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن الإسكان الفاخر والذي يتميز بجودة التشطيبات وجودة الخدمات.

2- مقدم الحجز:

يبدأ مقدم الحجز في مشروع سكن مصر من 40 ألف جنيه ودار مصر 60 ألف وجنة 80 ألف جنيه، حيث يتم استكمال هذا المبلغ لـ15% و20% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، ويتم تقسيط 85% من ثمن الوحدة، ليتماشي مع أكبر عدد من الحاجزين.

3- مدة التمويل:

لأول مرة يتم طرح شقق دار مصر وجنة وسكن مصر ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، والتي تصل مدة التمويل بها لـ30 سنة، كما تم تعديل المبادرة القديمة بفائدة 8%، حيث وصل التمويل بها لـ25 سنة كحد أقصى.

4- تنوع المدن:

الوحدات المطروحة في الـ3 مشروعات تشهد تنوع كبير، وتتواجد شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.

أما شقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وتتواجد شقق مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

5- شروط الحجز:

تتيح هذه المشروعات حجز أي شقة في أي مدينة دون التقيد بمكان الإقامة أو مكان العمل مثل ما هو موجود في شقق الإسكان الاجتماعي، كما يمكن التصرف فيها حال سداد ثمنها بالكامل دون وجود حظر بيع على هذه الوحدات.

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