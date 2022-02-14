​مبروك عطية عن "البوس في السينما": "اللي يقول لمراته إزني المفروض تطلع عينه" (فيديو)

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على تصريحات المخرج السينمائي هادي الباجوري بأن "البوس في السينما عادي".

ورد عطية، في تصريحات له عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية، وقال إن أحد المخرجين الذي تعمل زوجته ممثلة، قال إنه لا مانع لديه أن تمثل زوجته مشهدًا رومانسيًا "لأن البوس في السينما عادي".

وأضاف الداعية الإسلامي: "الملايين اللي بتقرأ ممكن يفكروا أن الزوج لو معندوش مشكلة أن مراته تتباس يبقى حلال"، موضحًا أن رضا الزوج شرعًا أو طاعته تكون في المعروف والحلال، لكن لا طاعة له عليها فيما يغضب الله.

تابع: "الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، مؤكدًا أن "البوس اللي في السينما زي البوس اللي في الحقيقة مفيهوش تمثيل دا"، مضيفًا أنه ليس هناك أي ضرورة لعرض مشهد تقبيل في السينما، وإنما فقط يتم عرضه لتشجيع الناس لمشاهدة العمل، فمن الممكن أن يفهم هذا المشهد من السياق أنه حدث بالفعل.

وواصل عطية حديثه للمخرج: "إذنك ورضاك إن مراتك تتباس في السيما لا يشفع لك عند الله ولا يجوز أنها تسمع كلامك"، موضحًا: "الممثلة زيها زي أي حد، وصاحب الأمر والنهي الله سبحانه وتعالى وليس الزوج، لو حد قال لمراته ازني، تسمع كلامه!!!.. دي تطلع عينه وعين أمه لأن الله حرم الزنا".

وأضاف: "لو حد قال لزوجته، أسرق أمي وأختي مثلًا فهل تسمع كلامه؟!"، مؤكدًا أن الزوج ليس له حكم على الزوجة فيما يغضب الله.