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​تخطت 70 ألف جنيه.. هل ترتفع أسعار العمرة مجددًا؟

04:30 ص الإثنين 14 فبراير 2022
​تخطت 70 ألف جنيه.. هل ترتفع أسعار العمرة مجددًا؟

موسم العمرة

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف باسل السيسي، عضو غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية الأسبق، أسعار رحلات عمرة شهر رجب وسبب زيادتها خلال العام الحالي.

وقال السيسي، في تصريحات إعلامية إن رحلات العمرة لشهر رجب 1443 هجرية تبدأ من 40 وحتى 75 ألف جنيه، وهذه الأسعار غير نهائية.

وأشار إلى أن سبب زيادة الأسعار، يرجع إلى وجود شروط جديدة تم إضافتها من قبل الجانب السعودي، أدت إلى ارتفاع التكلفة.

وتابع: "سعر تكاليف العمرة تشمل إجراء مسحة كورونا مرتين، الأولى عند الوصول للمملكة السعودية والثانية عند المغادرة وبعد إنهاء مناسك العمرة، والتكاليف العالية للعمرة تشمل تأمين صحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة صحية".

ونوه السيسي، بأنه في الأعوام السابقة كان المرافق أو المشرف مخصص لنحو 50 معتمرًا، لكن في عمرة رجب ألزمت وزارة السياحة المصرية بتخصيص مرافق لكل 15 معتمرًا تقريبًا.

وكانت شركات السياحة العاملة في العمرة، بدأت في التسويق لرحلات العمرة لهذا العام وإعلان أسعار البرامج وذلك بعد انتهاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتحديد غرفة شركات السياحة أسعار رسوم وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين ورسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، انتهاء الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة بإجمالي 1381 شركة سياحية لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هجرية.

وطالبت الغرفة، في منشور تم تعميمه على شركات السياحة: بشأن ضرورة سرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان والشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالكتب الدورية أرقام 13 لسنة 2022 و21 لسنة 2022 من الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وكذلك سرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة، وذلك حرصا على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات المنظمة لمراجعة ملفات العمرة.

موسم العمرة الشركات السياحية السياحة الدينية عمرة شهر رجب

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