أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

الأرصاد تحذر من الشبورة.. واستمرار تحسن الطقس حتى هذا الموعد

11:22 م الأحد 13 فبراير 2022
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الأجواء تبقى معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، ويستمر الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح الشبورة الطقس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا