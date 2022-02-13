الأرصاد تحذر من الشبورة.. واستمرار تحسن الطقس حتى هذا الموعد

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الأجواء تبقى معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، ويستمر الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.