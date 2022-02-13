إيهاب القسطاوي: كتبت "حافلة الوطن" لإيماني بأدب الأطفال

(مصراوي):

أطلقت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أحدث إصداراتها، ضمن سلسلة كتاب نور، كتاب بعنوان "حافلة الوطن السَّعيدة"، من تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي، والذي يستعرض فيه أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون شاهدة على عظمة المصريين، وتظل محفورة في أذهان النشء.

وفي تصريحات خاصة قال إيهاب القسطاوي: أنا من أبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحديدا فى لبنان، ودائما كنت أتابع الأخبار بشكل يومى، وعند عودتى إلى مصر الغالية، أرى فى كل مرة إنجاز جديد، يدعوا إلى الفخر والاعتزاز، لذلك قررت بحكم أننى متخصص فى أدب الطفل أن أقدم للأطفال فى مصر هذة الإنجازات مجمعة فى اُسلوب سردى لطيف يجعلهم يشعرون بالفخر لما يتم على أرض الوطن.

وأضاف القسطاوي: الكتاب ببساطة عبارة عن حافلة ظريفة تتوشح بعلم الوطن، ويصعد على متنها أطفال من كل ربوع الوطن من القاهرة الى حلايب وشلاتين، وتتوقف الحافلة فى محطات وكل محطة هى مشروع قومي فينزل الأطفال من الحافلة ليروا بعينهم المشروع ويلتقوا مع القائمون عليه ليشرح أهمية المشروع وكل ما يتعلق به.

وتابع القسطاوي: نبعت الفكرة انطلاقا من إيماني الراسخ بدور أدب الأطفال، وأهميته القصوى فى صياغة وعي الأطفال والناشئة؛ وسلوكهم؛ ووجدانهم؛ وانطلاقا من أهمية غرس بذور الانتماء للوطن في نفوس الأجيال الناشئة؛ والتي سوف تحمل غدا بين عيونها أحلام التطور والحضارة؛ أقدم لكل أطفال الجمهورية الجديدة الواعدة؛ كتاب "حافلة الوطن السعيدة"؛ الذى يعد الأول من نوعه فى هذا السياق؛ والذى استعرض من خلاله أهم المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض مصر؛ من خلال حافلة الوطن السعيدة؛ حتى يرى الأطفال والناشئة حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز على أرض الوطن؛ ويفخروا بوطنهم الذي صنع هذه الأمجاد.

وقد تم طرح الكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، والذى لاقى قبول واستحسان زوار جناح الأزهر الشريف، حيث أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على هذا العمل الجديد وتُعرض الفكرة بالكتاب من خلال ركاب الحافلة من اطفال مصر الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التى تم تشييدها، فى وقت قياسى بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثريَّة بمدينة العبور، وبمشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائر الخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وقاعدة 3 يوليو البحرية.

وفى مقدمتها للكتاب استدعت الكاتبة الكبيرة الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور كلمات من نور قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى "إنَّها الجمهوريَّة الجديدة؛ جمهوريَّة الحلم، والأمل، والعلم، والعمل؛ جمهوريَّة قادرة، وليست غاشمة، جمهوريَّة مُسالمة، وليست مُستسلمة".

وقالت الدكتورة نهى عباس فى افتتاحية الكتاب، "رأينا من واجبنا أن نقدِّم لأبنائنا، وبناتنا الإنجازات العظيمة التي تتمُّ على أرض الوطن؛ حتى يتعرَّفوا على أهم المشروعات القوميَّة التي تمَّت بالفعل، وليشعروا بالفخر، والعزَّة والامتنان لوطنهم الغالي مصر.

قدَّم الكاتب فكرته بشكل جذَّاب، ومبسَّط، من خلال رحلات حافلة الوطن السعيدة، فهيَّا بنا جميعًا نركب الحافلة، ونذهب معها في رحلاتها السعيدة لنسعد، ونفخر بما قدَّمه، ويقدِّمُّه الوطن لنا من إنجازات عظيمة، ولنهتف معًا دائمًا: "تحيا مصر".

وفى الخاتمة لكاتبها إيهاب القسطاوي، دعا الأطفال إلى الصعود إلى حافلة الوطن السعيدة؛ ليصطحبهم في جولة مُمتعة، وشيِّقة للتعرف على أهم المشروعات القوميَّة الكبرى؛ قائلاً لهم "حتى تَرَوُا حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز؛ وتفخروا بوطنكم الذي صنع هذه الأمجاد"، مشيراً إلى أن القصة تتجدد مع كل إشراقة شمس كلِّ صباح؛ يتجدَّد حبُّنا لوطننا الغالي مصر، ويتجدَّر انتماؤنا إلى أرضه الطاهرة؛ مهبط الرسالات، وموطن الأنبياء، وبوابة التاريخ، ودائمًا ما يتوكب كلُّ يوم جديد بإنجاز جديد يبهرُ العالم أجمع.