إيهاب القسطاوي: كتبت "حافلة الوطن" لإيماني بأدب الأطفال

إيهاب القسطاوي: كتبت "حافلة الوطن" لإيماني بأدب الأطفال
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(مصراوي):
أطلقت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أحدث إصداراتها، ضمن سلسلة كتاب نور، كتاب بعنوان "حافلة الوطن السَّعيدة"، من تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي، والذي يستعرض فيه أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون شاهدة على عظمة المصريين، وتظل محفورة في أذهان النشء.
وفي تصريحات خاصة قال إيهاب القسطاوي: أنا من أبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحديدا فى لبنان، ودائما كنت أتابع الأخبار بشكل يومى، وعند عودتى إلى مصر الغالية، أرى فى كل مرة إنجاز جديد، يدعوا إلى الفخر والاعتزاز، لذلك قررت بحكم أننى متخصص فى أدب الطفل أن أقدم للأطفال فى مصر هذة الإنجازات مجمعة فى اُسلوب سردى لطيف يجعلهم يشعرون بالفخر لما يتم على أرض الوطن.
وأضاف القسطاوي: الكتاب ببساطة عبارة عن حافلة ظريفة تتوشح بعلم الوطن، ويصعد على متنها أطفال من كل ربوع الوطن من القاهرة الى حلايب وشلاتين، وتتوقف الحافلة فى محطات وكل محطة هى مشروع قومي فينزل الأطفال من الحافلة ليروا بعينهم المشروع ويلتقوا مع القائمون عليه ليشرح أهمية المشروع وكل ما يتعلق به.
وتابع القسطاوي: نبعت الفكرة انطلاقا من إيماني الراسخ بدور أدب الأطفال، وأهميته القصوى فى صياغة وعي الأطفال والناشئة؛ وسلوكهم؛ ووجدانهم؛ وانطلاقا من أهمية غرس بذور الانتماء للوطن في نفوس الأجيال الناشئة؛ والتي سوف تحمل غدا بين عيونها أحلام التطور والحضارة؛ أقدم لكل أطفال الجمهورية الجديدة الواعدة؛ كتاب "حافلة الوطن السعيدة"؛ الذى يعد الأول من نوعه فى هذا السياق؛ والذى استعرض من خلاله أهم المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض مصر؛ من خلال حافلة الوطن السعيدة؛ حتى يرى الأطفال والناشئة حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز على أرض الوطن؛ ويفخروا بوطنهم الذي صنع هذه الأمجاد.
وقد تم طرح الكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، والذى لاقى قبول واستحسان زوار جناح الأزهر الشريف، حيث أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على هذا العمل الجديد وتُعرض الفكرة بالكتاب من خلال ركاب الحافلة من اطفال مصر الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التى تم تشييدها، فى وقت قياسى بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثريَّة بمدينة العبور، وبمشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائر الخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وقاعدة 3 يوليو البحرية.
وفى مقدمتها للكتاب استدعت الكاتبة الكبيرة الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور كلمات من نور قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى "إنَّها الجمهوريَّة الجديدة؛ جمهوريَّة الحلم، والأمل، والعلم، والعمل؛ جمهوريَّة قادرة، وليست غاشمة، جمهوريَّة مُسالمة، وليست مُستسلمة".
وقالت الدكتورة نهى عباس فى افتتاحية الكتاب، "رأينا من واجبنا أن نقدِّم لأبنائنا، وبناتنا الإنجازات العظيمة التي تتمُّ على أرض الوطن؛ حتى يتعرَّفوا على أهم المشروعات القوميَّة التي تمَّت بالفعل، وليشعروا بالفخر، والعزَّة والامتنان لوطنهم الغالي مصر.
قدَّم الكاتب فكرته بشكل جذَّاب، ومبسَّط، من خلال رحلات حافلة الوطن السعيدة، فهيَّا بنا جميعًا نركب الحافلة، ونذهب معها في رحلاتها السعيدة لنسعد، ونفخر بما قدَّمه، ويقدِّمُّه الوطن لنا من إنجازات عظيمة، ولنهتف معًا دائمًا: "تحيا مصر".
وفى الخاتمة لكاتبها إيهاب القسطاوي، دعا الأطفال إلى الصعود إلى حافلة الوطن السعيدة؛ ليصطحبهم في جولة مُمتعة، وشيِّقة للتعرف على أهم المشروعات القوميَّة الكبرى؛ قائلاً لهم "حتى تَرَوُا حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز؛ وتفخروا بوطنكم الذي صنع هذه الأمجاد"، مشيراً إلى أن القصة تتجدد مع كل إشراقة شمس كلِّ صباح؛ يتجدَّد حبُّنا لوطننا الغالي مصر، ويتجدَّر انتماؤنا إلى أرضه الطاهرة؛ مهبط الرسالات، وموطن الأنبياء، وبوابة التاريخ، ودائمًا ما يتوكب كلُّ يوم جديد بإنجاز جديد يبهرُ العالم أجمع.
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