الصحة: احذروا 5 أعراض لمتلازمة ما بعد كورونا

كتب- أسامة علي:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا بشأن ما يعرف بمتلازمة ما بعد كورونا.

وقالت الوزارة، إن هناك ما يعرف بأعراض متلازمة ما بعد كورونا، التي قد يتعرض لها الشخص بعد التعافي من عدوى كوفيد-19، كالتالي..

1- التكسير في العظام

2- تليف في أنسجة الرئة

3- الوخم

4- الاكتئاب

5- التعب

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