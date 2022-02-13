1000 محضر يوميًا.. المترو: غرامة فورية لمخالفي الإجراءات الاحترازية

كتب- أسامة علي:

قال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، إن الشركة مستمرة في تطبيق الاجراءات الاحترازية منذ أول ظهور لجائحة كورونا.

وأضاف بكير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، أن الإجراءات الاحترازية تتضمن، تنبيهات مستمرة من الاذاعة الداخلية لمناشدة الركاب بارتداء الكمامات فضلا عن وضع مجموعة تعليمات لتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأشار متحدث المترو إلى أنه يتم غسل القطارات باستمرار وتعقيمها من الداخل والخارج وتعقيم شبابيك التذاكر والسلالم الكهربائية وأرجاء المحطات، يوميًا بعد انتهاء تشغيل قطارات المترو.

وشدد بكير على أن هناك حملات تفتيش داخل محطات المترو لمراقبة ارتداء الكمامات، مؤكدًا أنه يتم تغريم غير الملتزمين، وتوقيع غرامة فورية 50 جنيهًا، موضحًا أنه يتم تحرير أكثر من 1000 ألف محضر لمخالفات إجراءات كورونا على الركاب يوميًا.