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هدايا الفالنتين تزيّن محلات القاهرة في ليلة عيد الحب (صور)

10:38 م الأحد 13 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استعدت محلات الهدايا في القاهرة لاحتفالات "الفالنتين" عيد الحب، غدًا الاثنين الموافق 14 فبراير 2022.

وانتعشت محلات الهدايا والخردوات، بشنط الهدايا والدباديب المصنوعة من القماش والورود، والتي تعد الأكثر رواجًا أثناء الاحتفال بعيد الحب.

يحل ما يعرف بعيد الحب أو "الفلانتين" في الرابع عشر من شهر فبراير كل عام فى ذكرى وفاة القديس سان فالنتاين والذى يلقب بشهيد العشاق وشفيعهم والمدافع عنهم.

ليلة عيد الحب هدايا الفالنتين محلات الهدايا الفالنتين عيد الحب

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