هدايا الفالنتين تزيّن محلات القاهرة في ليلة عيد الحب (صور)

الأمين العام لمنظمة الأوبك يزور متحف الحضارة في الفسطاط

الطقس غدا الاثنين: نشاط للرياح.. وفرص لسقوط الأمطار في هذه المناطق

إيهاب القسطاوي: كتبت "حافلة الوطن" لإيماني بأدب الأطفال

الأرصاد تحذر من الشبورة.. واستمرار تحسن الطقس حتى هذا الموعد

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استعدت محلات الهدايا في القاهرة لاحتفالات "الفالنتين" عيد الحب، غدًا الاثنين الموافق 14 فبراير 2022.

وانتعشت محلات الهدايا والخردوات، بشنط الهدايا والدباديب المصنوعة من القماش والورود، والتي تعد الأكثر رواجًا أثناء الاحتفال بعيد الحب.

يحل ما يعرف بعيد الحب أو "الفلانتين" في الرابع عشر من شهر فبراير كل عام فى ذكرى وفاة القديس سان فالنتاين والذى يلقب بشهيد العشاق وشفيعهم والمدافع عنهم.