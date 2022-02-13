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الطقس غدا الاثنين: نشاط للرياح.. وفرص لسقوط الأمطار في هذه المناطق

10:35 م الأحد 13 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا، شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا الاثنين: صقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر تكون كثيفة أحيانًا على أغلب الأنحاء، ويسود طقس غائم جزئيًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مشمس على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا الاثنين: أمطار في هذه المناطق

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، إن هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وتكون الأمواج خفيفة إلى متوسطة على البحر المتوسط (1 : 1.5متر)، وأمواج معتدلة على البحر الأحمر بارتفاع من 1.5 إلى 2 متر.

الطقس غدا الاثنين: درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على القاهرة وعدد من المحافظات:

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 18 - الصغرى 11

الزقازيق: العظمى 20 - الصغرى 10

كاترين: العظمى 15 - الصغرى 02

سوهاج: العظمى 22 - الصغرى 06

أسوان: العظمى 27 - الصغرى 10

حلايب : العظمى 22 - الصغرى 12

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