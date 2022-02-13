"قهوة مصراوي".. مدبولي يشهد افتتاح معرض رسام الكاريكاتير عمرو فهمي في الأوبرا (صور)

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كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم، افتتاح المعرض الفني للفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي، المقام في مركز الهناجر في دار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من الوزراء، والمسئولين، والشخصيات العامة، كما حضر حفل توقيع آخر إصدارات الرسام الذي يحمل عنوان "قهوة مصراوي".

وعقب الافتتاح قام رئيس الوزراء بجولة تعرف خلالها على العديد من الرسومات الكاريكاتيرية التي تضمها أروقة المعرض، وأبرزها حلقات الكاريكاتير السياسي الأسبوعي على صفحات جريدة الأخبار، الذي اعتاد الرسام عمرو فهمي من خلاله تجسيد شخصية رئيس الحكومة وهو يستمع إلى شخصية "مصراوي" ذات الطابع المصري الخالص، وهو يناقش قضايا وثيقة الصلة بالدولة والمجتمع، كما استمع لمقطوعات موسيقية شهيرة يؤديها عازفون من الشباب، وحرص مدبولي على التقاط صورة تذكارية معهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لفن الكاريكاتير الذي يعتبره أحد أبرز فنون العمل الصحفي، حيث يجسد قضايا الواقع في قالب يحمل مزيجًا بين الجدية والمرح، كما يختزل العديد من الأفكار في رسم كاريكاتيري وبأقل عدد من الكلمات، ويشكل أيضًا وسيلة هامة لرصد نبض الشارع، الأمر الذي يجعله يحظى بشغف واهتمام قراء الصحافة في مختلف البلدان والثقافات.

وأكد مدبولي أنه يتابع باهتمام بشكل شخصي كاريكاتير شخصية "مصراوي" مطلع كل أسبوع، مشيدًا بما يبرزه من قضايا تشغل الشارع في إطار من السلاسة شديدة القرب من طبيعة الشعب المصري.

وأكدت وزيرة الثقافة أن حرص رئيس الوزراء على التواجد اليوم لافتتاح هذا الحدث الفني، هو رسالة تؤكد اهتمام الدولة بدعم وتشجيع مختلف أنواع الفنون وأوجه الثقافة، وكل منبع للوعي والتنوير على المستوى القومي.

وعقب الافتتاح أهدى الرسام عمرو فهمي لرئيس الوزراء نسخة من آخر إصداراته بعنوان "قهوة مصراوي"، ويضم بين دفتيه رسومات كاريكاتيرية لشخصيات سياسية أبرزها الدكتور مصطفى مدبولي، سبق نشرها فى جريدة الأخبار، وكتب رئيس الوزراء كلمة تذكارية للرسام على احدى نسخ الكتاب.

وأهدى فهمي بورتريه شخصي لرئيس الوزراء، حيث أعرب "فهمي" عن سعادته بافتتاح رئيس الوزراء لمعرضه الفني، مؤكدًا أنه يلمس بشكل شخصي اهتمام المسئولين في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بما يقدمه فن الكاريكاتير، وتفاعلهم الإيجابي مع ما يبرزه من رسائل مهمة تشغل المواطن والمجتمع.