الزراعة: رفع كفاءة منظومة توزيع الأسمدة في محافظة الجيزة

كتب- أحمد مسعد:

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمهندس أسعد منادي مدير مديرية الزراعة بالجيزة والدكتور عاطف سعيد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، جمعيات الإصلاح الزراعي والائتمان بقرى وردان والحاجر وأبو غالب والقطا ونكلا وذات الكوم بمركز منشأه القناطر.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة قطاع الإنتاج بالمنصورية بالهرم وأيضًا لقاء مع نائب محافظ الجيزة وبعض أعضاء البرلمان بالمحافظة.

وأكد "صالح" ضرورة المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين والانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكي، كما أشار مستشار وزير الزراعة، إلى رفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي يتناسب مع قيمة الأصل وموقعه.