بروتوكول تعاون بين الثقافة ومستشفى الناس لتطوير مهارات العاملين (صور)

القباج: الحضانات ليست مكانًا نترك فيه أطفالنا.. والفقر لا يحارب بالدعم

(مصراوي):

وقعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس التابعة لمؤسسة الجود الخيرية، برتوكولا للتعاون يهدف إلى عقد مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الثقافة لتعريفهم بطرق الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة الزوار فى الحالات الطارئة.

وقالت عبدالدايم إن البروتوكول يعد أحد صور تكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المرجوة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات العاملين بمختلف القطاعات.

وتابعت: يتيح البروتوكول أيضًا شققتدريب العاملين بالوزارة على التعامل مع الحالات الطارئة فى المواقع الثقافية مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم للنجاح في تنفيذ بنوده.

فیما أعربت حسونة عن اعتزازھا بالتعاون مع وزارة الثقافة، مضيفة أن مؤسسة الجود الخيرية أنشئت بهدف الريادة في الأعمال الخيرية والإنسانية، لذلك ارتأت المؤسسة ضرورة وأهمية إقامة هذا التعاون مع وزارة الثقافة لرفع الوعي الطبي وإمدادهم بالمعلومات الطبية البسيطة عن الإسعافات الأولية لمساعدتهم في إنقاذ حياة الأشخاص بشكل فعال وسريع

وأوضحت أن مبادرة "قلب أمین" تسعى من خلاله المستشفى إلى مزید من الرعایة والعنایة ونشر الوعي بین المواطنین للحفاظ على سلامتھم وصحتھم، تنفيذا لوصية الراحل "خميس عصفور" واستمرارا لتجربته الوطنية.

يتضمن البروتوكول دورات تدريبية للتعريف بأساليب وطرق الإنعاش القلبي الرئوى ووسائل تجنب الإصابات، إلى جانب توفير المعدات والاحتياجات اللازمة للتدريب، إضافة إلى نشر المطبوعات التوعوية فيما يتعلق بأمراض القلب وسبل الوقاية منها وطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تسري بنود البروتوكول لمدة عام .