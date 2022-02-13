مدبولي يلتقي رئيس "أميا" الإماراتية لبحث إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر

08:21 م الأحد 13 فبراير 2022
مدبولي يلتقي رئيس "أميا" الإماراتية لبحث إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر

مدبولي يلتقي رئيس أميا الإماراتية لبحث إقامة مشرو

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كتب- أسامة علي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسين النويس، رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة.

وخلال اللقاء، أشاد النويس بمناخ الاستثمار الحالي في مصر، وما تتبناه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفًا أنه يستثمر في مصر منذ عام 1986، ومن ثم يستطيع أن يلحظ الفارق الكبير بين الإجراءات التي كانت مطبقة في السابق والإجراءات الحالية.

واستعرض الدكتور حسين النويس، مقترح المشروعات التي يعتزم إقامتها في مصر، في مجالات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في هذه المجالات الواعدة.

من ناحيته، رحب رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التي يعتزم "النويس" إقامتها في مصر، مؤكدًا الأهمية التي توّليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لا سيما مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وطلب مدبولي موافاته بالتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروعين المقترحين من جانب رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة، حتى يتسنى دراستهما، والبدء في الاتفاق حول مراحل وآليات التنفيذ.

مصطفى مدبولي مشروعات الهيدروجين الأخضر مجلس الوزراء شركة أميا الإماراتية

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