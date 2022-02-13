تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب بملك البحرين

كتب- نشأت علي:

التقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

وأكد جبالي عمق ومتانة العلاقات المصرية – البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات، وتقدير الدولة المصرية لدور ملك البحرين في دعم الأمن والاستقرار في الخليج العربي، ومشددًا على التزام مصر بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخليًا وخارجيًا، ورفضها التام التدخل في الشئون الداخلية البحرينية.

وعبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقديره لهذه الزيارة، والتي تُمثل تأكيدًا لقوة وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، مؤكدًا سعي البحرين لتعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.