القوى العاملة: شروط جديدة لدخول لبنان.. واستثناء هذه الفئات اعتبارًا من 15 فبراير

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري.

واستعرضت الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي، تفاصيل هذه الإجراءات على النحو التالي:

1- ضرورة تسجيل جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان- باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل-، على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الإلكتروني اضغط هنا والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيدا للحصول على تصريح مرور MOPH PASS.

2- على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان -باستثناء الأطفال دون 12 سنة-، إجراء فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى أو COVID-19 Antigen Rapid Test مع إلزامية وجود رمز OR ضمنه وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى أن يقوموا بتحميل الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة.

3- على جميع الركاب القادمين إلى لبنان - باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل- الخضوع لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بحيث يقوموا مسبقا بدفع 30 دولارا بواسطة بطاقة ائتمان صادرة من لبنان بالعملة الوطنية أو دولية بالدولار، وذلك حصرا عبر المنصة الإلكترونية، وللاستفسار أو المساعدة حول التسجيل على المنصة الإلكترونية.

4- على جميع الركاب القادمين الذين خضعوا لفحص الـ PCR عند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الذي أجري في المطار، وسوف يتم إبلاغهم بنتيجته ما بين 24 و48 ساعة عبر رسالة نصية أو بالإمكان الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلي الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

5- في حالة كانت نتيجة فحص الـ PCR إيجابية، يجب على الراكب الاتصال فورا على الخط الساخن لكورونا في وزارة الصحة العامة علي الرقم 1787، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة.

6- حددت الاستثناءات إعفاء الركاب بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR أو COVID-19 Antigen Rapid Test في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل أي أن يكونوا قد تلقوا الجرعة الثانية والثالثة من أي لقاح COVID-19 أو جرعة كاملة من لقاح COVID-19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر، وعليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق أو الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS، يخضعون لفحصPCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت.

7- يعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، من إجراء فحص PCR أوCOVID-19 Antigen Rapid Test في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويخضعون فحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

8- يسمح لطواقم الطائرات القادمة إلى لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بعد إجراء فحص PCR وصولهم إلى المطار، عليهم التزام الحجر في أماكن إقامتهم طيلة فترة وجودهم في لبنان.