برلمانى يطالب الحكومة بإعادة النظر في إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، بطلب اقتراح برغبة مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى، وتسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص الخاصة بلجنة المصالحات.

وأوضح السادات، أن هناك بعض الأمور الخاصة بالبناء داخل عواصم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والمناطق العمرانية الجديدة والمدن الجديدة، لا يصلح داخل القرى والريف المصري نظرًا للاختلاف الجذري في طبيعة تلك الأماكن.

وطالب عضو مجلس النواب في اقتراحه، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية لوضع اشتراطات محددة للبناء داخل القرى والريف المصري للتيسير في شروط تراخيص البناء وأسعارها على الأهالى في الريف والقرى.

وأشار السادات إلى أن كل مطالب الأهالي تتلخص في إعادة النظر والتعديل في اشتراطات البناء لأنهم أصبحوا غير قادرين على تطبيق اشتراطات البناء عندما يتجهون إلى استغلال أراضي الفضاء داخل القرى والريف من أجل البناء عليها بعد أن أصبحت منازلهم غير قادرة على استيعاب أفراد العائلة نظرًا للطبيعة الخاصة لأهالينا في القرى والريف المصري من حيث تواجد مبدأ السكن كأسرة واحدة وأيضًا اتساع الأماكن بها عن نظيرها بالمدن ليس مقارنة بالمدن الجديدة.