البابا تواضروس في تجنيز الأنبا لوكاس: الموت يجعلنا ندرك تفاهة أمور الحياة

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كتب- مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة خلال ترؤسه صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الراحل، قدم خلالها التعزية في نياحته، لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، ولمجمع رهبان ديره.

ثم تحدث البابا عن الدروس المستفادة من الموت، وهي:

- أنه يجعلنا ندرك تفاهة أمور الحياة التي يتصارع عليها الناس، حيث أن كل صراعات الحياة تنتهي بالموت.

- يجعلنا نتذوق حلاوة التطلع للسماء.

- يصل بنا إلى الراحة الحقيقية، لذا نسميه "النياحة" وهي كلمة سريانية تعني الراحة السامية.

- يحمل لنا دعوة للاستعداد للانطلاق من الحياة الأرضية.

وعن نيافة الأنبا لوكاس قال قداسة البابا: "نودعه أسقفًا محبًّا محبوبًا عاش بيننا، وتميز بالاهتمام الشديد بإيبارشيته لكي ينميها روحيًا، وكان حريصًا على مشاركة أبناء الإيبارشية وكهنتها في كافة الفعاليات الكنسية، كما اهتم بدير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، ونجح في إعادة الحياة الرهبانية إليه، كما شارك في العديد من اللجان المجمعية مثل لجان الرعاية، الأسرة، شؤون الإيبارشيات وشؤون الأديرة".

وأضاف: "أقام علاقات متميزة مع كافة المسؤولين في محافظة أسيوط، واختير رئيسًا لبيت العائلة في أسيوط".

وفي ختام العظة أعلن قداسته عن تكليفه لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ليكون نائبًا بابويًّا للإيبارشية.

وتنيح نيافة الأنبا لوكاس مساء أمس عن عمر ناهز ٧٢ سنة، بعد صراع طويل مع المرض، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا.