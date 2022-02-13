وزير التموين: القيادة السياسية تدعم تأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية

كتب- محمد سامي:

تفقد وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي يرافقه محافظ أسيوط عصام سعد والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة في حي شرق مدينة أسيوط، في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية، والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي استعدادًا لشهر رمضان، فضلًا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.

وأطمأن المصيلحي على توافر جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة للمواطنين، موجهًا مدير الفرع بإجراء حصر يومي لكافة السلع المستهلكة لاستبدالها بسلع جديدة لتوفير السلع بشكل يومي للمواطنين للقضاء على جشع بعض التجار.

كما مر المصيلحي على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين، ومنافذ مشروع "جمعيتي" والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي.

وأكد المصيلحي دعم القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجي طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية، بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى كما يتم طرح الدواجن المجمدة، واللحوم الطازجة، السوداني، بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

ومن ناحيته أوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تتميز بوجود 68 مكتبًا تموينيًا منها 17 مكتبًا مطورًا (نموذجي) في كافة مراكز المحافظة الإدارية كما يوجد بها 1358 بقالًا تموينيًا و564 فرعًا من فروع مشروع "جمعيتي" والتي توفر المواد والسلع الغذائية المدعمة للمواطنين.

ولفت إلى وجود 1904 مخابز بلدية في قرى ومراكز المحافظة، وتبلغ القدرة الانتاجية لجميع المخابز بالمحافظة بما يعادل 55 مليون رغيف يومي.

وأشاد بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم جميع أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لكافة المواطنين، مثمنًا جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من كافة السلع بالجودة والأسعار المناسبة.