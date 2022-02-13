الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 14 فبراير

04:00 م الأحد 13 فبراير 2022
الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 14 فبراير

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، على كافة الأنحاء، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد، أن حالة الطقس غدا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

الوجه البحري

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

شمال الصعيد

- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.ا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الظواهر الجوية

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