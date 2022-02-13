بحضور وزير الري.. انطلاق جلسة الأمن المائي لبحث مخاطر العجز المائي غدًا

كتب- أحمد مسعد:

تنطلق جلسة الأمن المائي، غدًا الإثنين، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار "معاً للتعافي المستدام"، خلال الفترة من 14 إلى 15 فبراير الجاري.

يأتي ذلك في حضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري، ونائب رئيس منتدي الشرق الأوسط للمياه، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وقال الدكتور حسن أبو النجا، نائب رئيس منتدي الشرق الأوسط للمياه، اليوم الأحد، إن العديد من البلدان تتعرض إلى خطر نفاد المياه، مشيراً إلى أن الدول العربية هي الأكثر ندرة للمياه في العالم.

وأضاف أبو النجا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه على مدى العقدين المقبلين، تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من المياه سيستمر في الانخفاض ما لم يحدث تحول جوهري تحت وطأة وباء "كوفيد- 19"، لافتًا إلى ضرورة أن يتم تنبيه الحكومات إلى الأهمية القصوى لخدمات المياه والصرف الصحي وخدماتها.

ولفت نائب رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه إلى ضرورة الاستعانة بمصطلح "الإدارة المستدامة ووضعها على رأس أولويات هذه الدول، من أجل تحقيق الهدف 6 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ أبرزها تحقيق ما يعرف بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي".

وأشار أبو النجا إلى أن الجلسة غداً سوف تناقش نموذجًا جديدًا لتحقيق الأمن المائي الحضري من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مضيفًا أن ترشيد استهلاك المياه في وقتنا الحالي ضرورة ملحة في ظل العجز المائي الذي تعانيه مصر في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تطلق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة من خلال تقرير عن "تمويل التنمية المستدامة في مصر" تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي؛ وهو التقرير الأول من نوعه عالميًّا على المستوى الوطني.