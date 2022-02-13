"الزراعة": 20 كجم نصيب الفرد من السمك سنويًّا -قائمة بالأسعار

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك بلغ 2 مليون و430 ألف طن، مشيراً إلى وصول نصيب الفرد من الأسماك إلى 20 كيلوجرامًا بدلًا من 16 كيلوجرامًا .

ويبلغ عدد منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتنقلة 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم المنافذ جميع أنواع السلع؛ سواء دواجن أو لحوم أو أسماك.

ولفت مصلحي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أن كل الأنواع متوفرة بالسوق المصرية، وسوف تزيد مع تحسن الأحوال الجوية نتيجة تأثر الأسماك من حيث الإنتاجية؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة، لافتاً إلى أن أسعار البلطي 1 من 20 إلى 23 جنيهًا، وبلطي 2 من 18.5 إلى 20، والقراميط 10 جنيهات، والمكرونة الخليجي 28 جنيهًا، والبوري 41 جنيهًا، حسب الأسواق.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن المفرغات البحرية تتيح تصدير الدنيس والقاروص والبلطي الأحمر، بالإضافة إلى عمل مركز تدريب عالمي طبقًا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي؛ مما يعود بالفائدة على مربي الأسماك والصيادين وتصدير الأسماك البحرية.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إفريقيا، والمركز السادس عالميًّا في الاستزراع السمكي، والمركز الثالث عالميًّا في إنتاج سمك البلطي.

وأكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المساحات المنزرعة من الموسم الشتوي تبلغ 863 ألف فدان تقريباً، مؤكداً طرح 20 صنفاً بشكل يومي من الأراضي الزراعية أو الصحراوية للأسواق.

وأضاف القرش، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن العديد من المحاصيل الزراعية تشهد استقراراً للأسعار، تأتي في مقدمتها الطماطم والكوسة والبرتقال الفاصوليا والفول البلدي.. وغيرها من المحاصيل المتاحة بأسعار مخفضة للمواطن المصري.

وأشار معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة قدمت جميع التوصيات الفنية والإرشادات السليمة للمزارعين؛ لتقليل مخاطر تقلبات المناخ والحد من تساقط الثمار وضمان تنفيذ السياسات الزراعية السليمة، مضيفاً : أن الوزارة معنية بالإنتاجية وليس تحديد التسعير، بجانب المساهمة في طرح المنتجات بالمنافذ؛ لضمان مزيد من توافر الخضر والفاكهة.