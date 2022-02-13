وزير الزراعة يبحث تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحفاظ على الأراضي الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع، مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

يأتي ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء.

وأشاد القصير - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد - بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، والذي أثمر عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها، والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

ووجه وزير الزراعة بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة بغرفة عمليات الإدارة المركزية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات.