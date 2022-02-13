حالة طارئة.. ما سبب الذبحات الصدرية؟

03:46 م الأحد 13 فبراير 2022
حالة طارئة.. ما سبب الذبحات الصدرية؟

تعبيرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:
كشفت هيئة الدواء المصرية، أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية، وأنواعها.

وقالت الهيئة في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، إن الذبحة الصدرية تسبب آلاماً حادة بالصدر نتيجة انخفاض تدفق الدم للقلب بسبب ضيق الشرايين التاجية.

وذكرت أن الذبحة الصدرية نوعين؛ مستقرة أو غير مستقرة، وتحدث الذبحة الصدرية المستقرة أثناء النشاط البدني أو تحت الضغط الذهني أو العصبي.

وأوضحت أن الذبحة الصدرية غير المستقرة تحدث حتى أثناء الراحة بدون سبب واضح وتسبب ألما في الصدر، ويعد هذا النوع من الذبحة الصدرية حالة طبية طارئة.

هيئات الدواء المصرية الذبحة الصدرية الام الصدر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر بريميرليج.. بيرنلي 0-0 ليفربول

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا