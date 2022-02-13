حالة طارئة.. ما سبب الذبحات الصدرية؟

كتب - أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية، وأنواعها.

وقالت الهيئة في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، إن الذبحة الصدرية تسبب آلاماً حادة بالصدر نتيجة انخفاض تدفق الدم للقلب بسبب ضيق الشرايين التاجية.

وذكرت أن الذبحة الصدرية نوعين؛ مستقرة أو غير مستقرة، وتحدث الذبحة الصدرية المستقرة أثناء النشاط البدني أو تحت الضغط الذهني أو العصبي.

وأوضحت أن الذبحة الصدرية غير المستقرة تحدث حتى أثناء الراحة بدون سبب واضح وتسبب ألما في الصدر، ويعد هذا النوع من الذبحة الصدرية حالة طبية طارئة.