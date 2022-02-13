مفتي الجمهورية يزور المحكمة الدستورية لتهنئة المستشار بولس فهمي بمنصبه الجديد

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مقرِّ المحكمة الدستورية العليا، لتهنئة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بمهام منصبه الجديد.

وأكَّد المفتي أن مهمة رئاسة المحكمة الدستورية عظيمة؛ كونها الحارسة على أحكام الدستور والشرعية الدستورية، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين المستشار بولس فهمي على تحمُّل الأمانة الكبيرة التي أُلقيت على عاتقه، وأن يمدَّ له يد العون للقيام بهذه المهمة الجليلة.