مفتي الجمهورية يزور المحكمة الدستورية لتهنئة المستشار بولس فهمي بمنصبه الجديد

03:43 م الأحد 13 فبراير 2022
مفتي الجمهورية يزور المحكمة الدستورية لتهنئة المستشار بولس فهمي بمنصبه الجديد

مفتي الجمهورية يزور المحكمة الدستورية لتهنئة المست

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مقرِّ المحكمة الدستورية العليا، لتهنئة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بمهام منصبه الجديد.

وأكَّد المفتي أن مهمة رئاسة المحكمة الدستورية عظيمة؛ كونها الحارسة على أحكام الدستور والشرعية الدستورية، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين المستشار بولس فهمي على تحمُّل الأمانة الكبيرة التي أُلقيت على عاتقه، وأن يمدَّ له يد العون للقيام بهذه المهمة الجليلة.

مفتي الجمهورية المحكمة الدستورية بولس فهمي شوقي علام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر بريميرليج.. بيرنلي 0-0 ليفربول

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا