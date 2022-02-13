قبل بدء الحجز.. ننشر رابط التقديم لشقق الإسكان و7 خطوات لإنشاء حساب جديد

01:58 م الأحد 13 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا للحجز والتقديم وتحميل كراسة اضغط هنا.

خطوات عمل حساب جديد:

1- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي اضغط هنا.

2- انشاء حساب جديد على الموقع عن طريق استخدام الاسم والرقم القومى ورقم الهاتف لصاحب الطلب.

3- بعد ادخال هذه البيانات يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، للدخول مرة أخرى.

4- اختيار تقديم طلب وحدة سكنية، باستخدام كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور.

5 - البدء في إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب، واختيار المشروع هل هو متوسط الدخل أم محدودي الدخل.

6- رفع الأوراق المطلوبة على الموقع بصيغة pdf بحجم أقل من 2 ميجا.

7- تأكيد طلب التقديم على وحدة سكنية.

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