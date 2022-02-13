الجيزة: رفع 200 طن مخلفات بأرض المطاحن ببولاق الدكرور
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.
وبحسب بيان اليوم، نفذت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل، أعمال رفع المخلفات بأرض المطاحن بشارع فيصل بنطاق حي بولاق الدكرور.
وأكدت محافظة الجيزة، أنه تم الدفع بعدد ٧ سيارة نقل كبيرة وصغيرة ولودر، أسفرت عن رفع حوالي 200 طن، وجار استكمال الأعمال بمتابعة من شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.
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